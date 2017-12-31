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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Перестрелка в Колорадо: несколько полицейских ранены

Киев • УНН

 • 12253 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В округе Дуглас штата Колорадо несколько полицейских пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщается на официальном Twitter окружного шерифа, передает УНН.

Перестрелка в Колорадо: несколько полицейских ранены

"Несколько наших офицеров пострадали, об их состоянии нет новых данных. На месте развиваются события, избегайте места происшествия по мере возможности", - говорится в тексте сообщения.

Впоследствии стало известно, что один полицейский, по подтвержденным данным, умер. Двое гражданских лиц были также ранены подозреваемым.

"Подозреваемый ранен и, скорее всего, погиб и не представляет угрозу", - добавили в полиции.

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В полиции уточнили, что полицейские прибыли после поступления сообщения о беспорядках на частной территории.

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