Перестрелка в Колорадо: несколько полицейских ранены

"Несколько наших офицеров пострадали, об их состоянии нет новых данных. На месте развиваются события, избегайте места происшествия по мере возможности", - говорится в тексте сообщения.

Впоследствии стало известно, что один полицейский, по подтвержденным данным, умер. Двое гражданских лиц были также ранены подозреваемым.

"Подозреваемый ранен и, скорее всего, погиб и не представляет угрозу", - добавили в полиции.

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В полиции уточнили, что полицейские прибыли после поступления сообщения о беспорядках на частной территории.