Перестрілка у Колорадо: кількох поліцейських поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В окрузі Дуглас штату Колорадо кілька поліцейських постраждали в результаті стрілянини. Про це повідомляється на офіційному Twitter окружного шерифа, передає УНН.
“Кілька наших офіцерів постраждали, про їх стан немає нових даних. На місці розвиваються події, уникайте місця події у міру можливості”, — йдеться в тексті повідомлення.
Згодом стало відомо, що один поліцейський, за підтвердженими даними, помер. Двоє цивільних осіб були також поранені підозрюваним.
"Підозрюваний поранений і, швидше за все, загинув і не становить загрозу", - додали в поліції.
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У поліції уточнили, що поліцейські прибули після надходження повідомлення про заворушення на приватній території.