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Перерасчет субсидии: что нужно знать

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В мае украинцам пересчитают сумму субсидии на новый отопительный сезон до апреля 2024 года, сообщает УНН.

С мая жилищные субсидии на неотапливаемый сезон большинству получателей будут переназначены автоматически, при условии, что не изменились данные об их имущественном состоянии или составе домохозяйств.

В то же время среди получателей есть определенная категория, которой субсидия на неотапливаемый период будет назначена после предоставления заявления и декларации.

Разъяснения Пенсионного фонда

На следующий срок жилищная субсидия назначается по личному обращению, если:

  • члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания, за которые платят жилищно-коммунальные услуги;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, которые получают субсидию по адресу, отличному от места регистрации.

Исключительно на основании обращения гражданина предоставляется на неотапливаемый сезон также жилищная субсидия, если в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взноса/платежа на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания не превышал объема обязательного процента платежа. То есть субсидия была назначена 0,00 грн.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

Для переоформления субсидии необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. 

В то же время отметим, что при наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги субсидию не назначают. Получить государственную помощь на оплату ЖКУ или ее автоматическое переназначение можно, только полностью погасив долг или заключив договор о его реструктуризации.

Добавим

На конец февраля 2023 года около 2,3 миллионов домохозяйств в Украине получали субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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