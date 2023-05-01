Перерахунок субсидії: що потрібно знати
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У травні українцям перерахують суму субсидії на новий опалювальний сезон до квітня 2024 року, повідомляє УНН.
З травня житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів буде перепризначено автоматично, за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарств.
Водночас серед одержувачів є певна категорія, якій субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації.
Роз’яснення Пенсійного фонду
На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:
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- члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання, за які сплачують житлово-комунальні послуги;
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- кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;
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- домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
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- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації.
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Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн.
У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.
Для переоформлення субсидії необхідно подати заяву до Пенсійного фонду.
Водночас зауважимо, що у разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги субсидію не призначають. Отримати державну допомогу на оплату ЖКП чи її автоматичне перепризначення можна, лише повністю погасивши борг або уклавши договір про його реструктуризацію.
Додамо
На кінець лютого 2023 року близько 2,3 мільйонів домогосподарств в Україні отримували субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.