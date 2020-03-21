Перенос очередного турнира: ЧЕ по водным видам спорта отложен на неопределенный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Обстоятельства, связанные со вспышкой коронавируса на всем континенте, заставили Бюро LEN принять решение о переносе Чемпионата Европы по водным видам спорта 2020 года, избирательного Конгресса LEN и Чемпионата Европы по водным видам спорта в категории Мастерс, информирует УНН со ссылкой на Федерацию плавания Украины.
Каждое из перечисленных событий должно было состояться в Будапеште в мае. Но в связи с вышеупомянутыми обстоятельствами рассматриваются новые даты - в августе, хотя это может быть подтверждено только в конце мая или в начале июня.
Президент LEN (Европейская лига плавания) Паоло Барелли согласился с предложением Организационного комитета чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште перенести мероприятия на более позднюю дату.
"После проведенных консультаций мы установили ориентировочную дату проведения чемпионатов - 17-30 августа. Однако, на этом этапе сложно, если не невозможно, планировать с определенным сроком, поэтому мы договорились с венгерскими организаторами переоценить ситуацию в конце мая или в начале июня, чтобы увидеть, сможем ли мы подтвердить эти даты как официальные", - подчеркнул президент Барелли.
Кроме того, господин Барелли добавил, что в случае, если в ближайшие месяцы ситуация не нормализуется, LEN должен рассмотреть возможность проведения чемпионатов в 2021 году в безопасной среде и на высоком уровне.