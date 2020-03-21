Перенос очередного турнира: ЧЕ по водным видам спорта отложен на неопределенный срок

КИЕВ. 21 марта. УНН. Обстоятельства, связанные со вспышкой коронавируса на всем континенте, заставили Бюро LEN принять решение о переносе Чемпионата Европы по водным видам спорта 2020 года, избирательного Конгресса LEN и Чемпионата Европы по водным видам спорта в категории Мастерс, информирует УНН со ссылкой на Федерацию плавания Украины.