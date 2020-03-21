Перенос чергового турніру: ЧЄ з водних видів спорту відкладено на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Обставини, пов’язані із спалахом коронавірусу на всьому континенті, змусили Бюро LEN прийняти рішення про перенесення Чемпіонату Європи з водних видів спорту 2020, виборчого Конгресу LEN та Чемпіонату Європи з водних видів спорту в категорії Мастерс, інформує УНН з посиланням на Федерацію плавання України.
Кожна з вище перерахованих подій мала відбутися у Будапешті у травні. Але у зв’язку з вищезазначеними обставинами розглядаються нові дати - у серпні, хоча це може бути підтверджено лише наприкінці травня або на початку червня.
Президент LEN (Європейська ліга плавання) Паоло Бареллі погодився з пропозицією Організаційного комітету чемпіонату Європи з водних видів спорту в Будапешті перенести заходи на більш пізню дату.
"Після проведених консультацій ми встановили орієнтовну дату проведення чемпіонатів – 17-30 серпня. Однак, на цьому етапі складно, якщо не неможливо, планувати з визначеним строком, тому ми домовились з угорськими організаторами переоцінити ситуацію в кінці травня або на початку червня, щоб побачити, чи зможемо ми підтвердити ці дати як офіційні", - наголосив президент Бареллі.
Крім того, пан Бареллі додав, що у випадку, якщо в найближчі місяці ситуація не нормалізується, LEN повинен розглянути можливість проведення чемпіонатів у 2021 році в безпечному середовищі та на високому рівні.