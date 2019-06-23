Перенос АП приведет к проблемам с безопасностью и к необъяснимой трате денег – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Перенос Администрации Президента Украины с улицы Банковой в Украинский дом приведет к проблемам с безопасностью и к необъяснимой трате денег. Такое мнение выразил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии корреспонденту УНН.
"Локация всех средств безопасности, систем, в том числе и эвакуации, формировалась десятилетиями, все поколения понемногу туда вкладывали силы, средства, кабеля специальной связи, технологии, организационные подходы. Сейчас предлагается все это отбросить за ненадобностью и пытаться воссоздать подобные же решения в новом здании, а это крайне сложно, потому что конструктивные особенности здания, рельеф крайне усложняют вопрос его защищенности. Но это будет с большими упущениями, а самое главное, с необъяснимой тратой денег", - отметил Шабовта.
По его словам, стремление Зеленского к инновациям и упрощению, стремление продемонстрировать открытость, современный подход и свою несхожесть с предшественниками приводят еще и к расходованию средств на уровне прежних властей.
"Давайте мы откажемся от этой полуфеодальной значительности здания на Банковой, но при этом, с не меньшим размахом, устроим переоборудование Украинского дома и создадим там Администрацию Президента", - подчеркнул эксперт.
При этом он добавил, что в каждой стране есть свои сложившиеся традиции в отношении органов власти, которые нужно принимать.
Напомним, Администрация Президента Украины переедет в Украинский дом, расположенный на Европейской площади, а также сменит название. Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.