Перенесення АП призведе до проблем з безпекою і до незрозумілої витрати грошей - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Перенесення Адміністрації Президента України з вулиці Банкової в Український дім призведе до проблем з безпекою і до незрозумілої витрати грошей. Таку думку висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі кореспонденту УНН.
"Локація всіх засобів безпеки, систем, в тому числі і евакуації, формувалася десятиліттями, всі покоління потроху туди вкладали сили, засоби, кабелі спеціального зв'язку, технології, організаційні підходи. Зараз пропонується все це відкинути через непотрібність і намагатися відтворити подібні ж рішення в новій будівлі, а це вкрай складно, тому що конструктивні особливості будівлі, рельєф вкрай ускладнюють питання її захищеності. Але це буде з великими недоліками, а найголовніше, з незрозумілою тратою грошей", - зазначив шабові та.
За його словами, прагнення Зеленського до інновацій і спрощення, прагнення продемонструвати відкритість, сучасний підхід і свою несхожість з попередниками призводять ще і до витрачання коштів на рівні колишньої влади.
"Давайте ми відмовимося від цієї напівфеодальної значущості будівлі на Банковій, але при цьому, з не меншим розмахом, влаштуємо переобладнання Українського дому і створимо там Адміністрацію Президента", - підкреслив експерт.
При цьому він додав, що в кожній країні є свої традиції, що склалися щодо органів влади, які потрібно приймати.
Нагадаємо, Адміністрація Президента України переїде в Український дім, розташований на Європейській площі, а також змінить назву. Будівлю на Банковій віддадуть Національному художньому музею.