Победители Sanremo Махмуд и Бланко с песней "Brividi" представят Италию на Евровидении 2022
Киев • УНН
КИЕВ. 6 Февраля. УНН. Победители Sanremo Махмуд и Бланко с песней “Brividi” представят Италию на Евровидении 2022. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Eurovisionworld.
Детали
Для 29-летнего Махмуда уроженца Сардинии это вторая победа после “Soldi” в 2019 году. Тогда певец занял второе место. Второй участник дуэта — Бланко из Брешии, стал любимцем накануне фестиваля. И это не разочаровало, ведь песня “Brividi” (Холод) находится в первой десятке мирового рейтинга Spotify и теперь будет представлять Италию в этом году на конкурсе песни “Евровидение” в Турине (Италия).
Цитата
“Мы вдвойне счастливы именно потому, что он пройдет в Турине”, — говорят победители на пресс-конференции после триумфа.
Напомним
Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2022 выступит в первой части первого полуфинала.