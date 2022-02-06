Переможці Sanremo Махмуд і Бланко з піснею "Brividi" представлять Італію на Євробаченні 2022
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Переможці Sanremo Махмуд і Бланко з піснею “Brividi” представлять Італію на Євробаченні 2022. Про це інформує УНН з посиланням на Eurovisionworld.
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Для 29-річного Махмуда уродженця Сардинії це друга перемога після “Soldi” у 2019 році. Тоді співак зайняв друге місце. Другий учасник дуету — Бланко із Брешії, став улюбленець напередодні фестивалю. І це не розчарувало, адже пісня “Brividi” (Холод) знаходиться у першій десятці світового рейтингу Spotify і тепер представлятиме Італію цього року на конкурсі пісні “Євробачення” у Турині (Італія).
Цитата
“Ми вдвічі щасливі саме тому, що він пройде в Турині”, — кажуть переможці на прес-конференції після тріумфу.
Нагадаємо
Представник України на Пісенному конкурсі Євробачення-2022 виступить у першій частині першого півфіналу.