Переговоры с РФ: в ОП заявили о "теорической договоренности" по гуманитарным коридорам

Цитата

“Возникла теоритическая договоренность и понимание сторон пока о предоставлении гуманитарной помощи или гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, которые страдают от самого же российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность мирных жителей - это тема номер один для мира”, - сказал Арестович.

Детали

Кроме того, по его словам, россияне “постепенно снижают требования” к Украине.

“Вот уменьшение степени требований показывает, что они понимают, что достичь политических целей, которые они поставили перед собой, им военным путем не удается”, - отметил советник главы ОП.

Ранее

Во время второго раунда переговоров 3 марта Украины с Россией стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения.