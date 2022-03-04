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Перемовини з РФ: в ОП заявили про "теоритичну домовленність" щодо гуманітарних коридорів

Перемовини з РФ: в ОП заявили про "теоритичну домовленність" щодо гуманітарних коридорів

Київ • УНН

 • 77522 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Українська та російська делегації порозумілись щодо гуманітарних коридорів для міст, які тимчасово страждають від навали окупантів РФ. Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів під час всеукраїнського телемарафону, пише УНН.

Цитата

“Виникла теоритична домовленність і порозуміння сторін поки про надання гуманітарної допомоги або гуманітарних коридорів оточеним містам в Україні, містам які потерпають від самої же російської навали. Це дуже добре, тому що безпека мирних мешканців – це тема номер один для світу”, - сказав Арестович.

Деталі

Крім того, з його слів, росіяни “поступово знижають вимоги” до України.

“Оце зменшення ступеня вимог показує, що вони розуміють, що досягти політичних цілей, які вони поставили перед собою, їм військовим шляхом не вдається”, - зазначив радник глави ОП.

Раніше

Під час другого раунду переговорів 3 березня України з Росією сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення.

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