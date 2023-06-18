Победы и чтобы боялись россияне: украинцы поздравили министра обороны с Днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинцы поздравили с Днем рождения министра обороны Украины Алексея Резникова, пожелав ему выдержки, победы и чтобы его боялись россияне, передает УНН.
Сегодня, 18 июня свой День рождения празднует министр обороны Украины Алексей Резников.
УНН поинтересовался у людей, что они думают о министре.
Люди отметили, что Резников сейчас на своем месте.
«Он менеджер, но он на своей должности, потому что у него очень много коммуникаций среди мировых лидеров, и это очень важно. Он не военный, он сам это подчеркивал: «Я не военный человек, но я умею коммуницировать». Думаю, что это его лучшая черта», - сказал один из опрошенных украинцев.
Также люди желали ему выдержки, здоровья, победы и "выспаться".
«Чтобы наш министр обороны оставался таким же мужественным, приближал нашу победу и его боялись россияне», - пожелал украинец.
Кроме того, ему пожелали, чтобы Украине предоставили как можно больше F-16.
Дополнение
Резников - украинский юрист, был заместителем главы Киевской городской государственной администрации с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года, адвокат, Заслуженный юрист Украины.
Резников с сентября 2019 года был представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. 4 марта 2020 года он был назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В 2021 году Рада назначила Резникова на должность министра обороны.