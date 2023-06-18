Перемоги та щоб боялися росіяни: українці привітали міністра оборони з Днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Українці привітали з Днем народження міністра оборони України Олексія Резнікова, побажавши йому витримки, перемоги та щоб його боялися росіяни, передає УНН.
Сьогодні, 18 червня свій День народження святкує міністр оборони України Олексій Резніков.
УНН поцікавився у людей, що вони думають про міністра.
Люди відмітили, що Резніков наразі на своєму місці.
«Він менеджер, але він на своїй посаді, тому що у нього дуже багато комунікацій серед світових лідерів, і це дуже важливо. Він не військовий, він сам це підкреслював: «Я не військова людина, але я вмію комунікувати». Думаю, що це його найкраща риса», - сказав один з опитаних українців.
Також люди бажали йому витримки, здоров'я, перемоги та "виспатися".
«Щоб наш міністр оборони залишався таким же мужнім, наближав нашу перемогу та його боялися росіяни», - побажав українець.
Окрім того, йому побажали, щоб Україні надали якнайбільше F-16.
Доповнення
Резніков - український правник, був заступником голови Київської міської державної адміністрації з квітня 2016 року по вересень 2018 року, адвокат, Заслужений юрист України.
Резніков з вересня 2019 року був представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. 4 березня 2020 року його було призначено на посаду віце-прем‘єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У 2021 році Рада призначила Резнікова на посаду міністра оборони.