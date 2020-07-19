Победа приблизила клуб Ярмоленко к сохранению прописки в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В 37-м туре Английской Премьер-лиги “Вест Хэм” атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на своем поле одолел “Уотфорд” — 3:1, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Наш футболист вышел на замену на 81-й минуте. За победителей в первом тайме отличился Антонио, Соучек и Райс.
Стоит отметить, что эта победа практически гарантировала “молотобойцам” место в АПЛ сезона 2020/2021. С 37-ю пунктами команда украинца занимает 15-е место в турнирной таблице.
Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе “ВХЮ” 21 матч, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.