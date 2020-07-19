Перемога наблизила клуб Ярмоленка до збереження прописки в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У 37-му турі Англійської Прем’єр-ліги “Вест Хем” атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка на власному полі здолав “Вотфорд” — 3:1, передає УНН з посиланням на УАФ.
Наш футболіст вийшов на заміну на 81-й хвилині. За переможців у першому таймі відзначився Антоніо, Соучек та Райс.
Варто відзначити, що ця перемога практично гарантувала “молотобійцям” місце в АПЛ сезону-2020/2021. Із 37-ма пунктами команда українця посідає 15-те місце в турнірній таблиці.
Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі “ВХЮ” 21 матч, в яких забив чотири голи й віддав одну результативну передачу.