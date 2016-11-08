Победа Д.Трампа угрожает безопасности Западной Европы - А.Расмуссен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что победа Дональда Трампа на выборах в США может создать угрозу стабильности и безопасности западного мира, поскольку он заставляет усомниться в надежности НАТО и единства стран-участниц альянса. Об этом бывший Генсек сказал в интервью агентству LETA, передает УНН.
"Трамп увеличил сомнения о надежности коллективной обороны в рамках НАТО. Он заявил, что сделает обязанности США по защите союзников такими, напрямую зависеть от экономики этих стран, от их экономического вклада в НАТО ", - подчеркнул Расмуссен.
Также он заявил, что победа Д.Трампа может побудить президента России Владимира Путина проверить готовность НАТО.
"Боюсь, если Трамп станет президентом, это может пробудить российского президента проверить готовность НАТО. Думаю, что этого не произойдет, но если это все же произойдет, доверие к НАТО может уменьшиться", - добавил бывший генсек НАТО.
Кроме того, А.Расмуссен отметил, что странам Запада необходима победа Хиллари Клинтон.
"Если будет выбрана Хиллари Клинтон, я ожидаю более жесткую позицию в отношении России. Думаю, это именно то, что нам нужно", - отметил он.