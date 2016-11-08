Перемога Д.Трампа загрожує безпеці Західної Європи – А.Расмуссен
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що перемога Дональда Трампа на виборах у США може створити загрозу стабільності і безпеці західного світу, оскільки він змушує засумніватися у надійності НАТО і єдності країн-учасниць альянсу. Про це колишній Генсек сказав в інтерв’ю агентству LETA, передає УНН.
“Трамп збільшив сумніви про надійність колективної оборони в рамках НАТО. Він заявив, що зробить обов’язки США із захисту союзників такими, що напряму залежатимуть від економіки цих країн, від їхнього економічного внеску в НАТО”, — підкреслив А.Расмуссен.
Також він заявив, що перемога Д.Трампа може пробудити президента Росії Володимира Путіна перевірити готовність НАТО.
“Боюся, якщо Трамп стане президентом, це може пробудити російського президента перевірити готовність НАТО. Думаю, що цього не відбудеться, але якщо це все ж таки станеться, довіра до НАТО може зменшитися”, — додав колишній Генсек НАТО.
Крім того, А.Расмуссен відзначив, що країнам Заходу необхідна перемога Хілларі Клінтон.
“Якщо буде обрана Хілларі Клінтон, я очікую більш жорстку позицію щодо Росії. Думаю, це саме те, що нам потрібно”, — зазначив він.