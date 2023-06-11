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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Перемирие закончилось: В столице Судана снова начались бои

Киев • УНН

 • 349455 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Жесткие столкновения и артиллерийский огонь вспыхнули в столице Судана Хартуме в воскресенье после окончания 24-часового перемирия, сообщает Reuters, пишет УНН.

Перемирие закончилось: В столице Судана снова начались бои

Детали  

Свидетели утверждают, что возобновившиеся бои между армией и военизированными Силами быстрой поддержки были одними из самых жестоких за последние недели и включали наземные бои в густонаселённом районе Хадж Юсеф в Бари, одном из трёх соседних городов, вместе с Хартумом и Омдурманом. 

Сразу после окончания перемирия в 6 утра столкновения и артиллерийский огонь возобновились на севере Омдурмана. Свидетели говорят, что возникли также столкновения в южном и центральном Хартуме, а также в Шамбат вдоль Нила в Бахре до стратегического моста Халфия, который пересекает Омдурман.

Справочно 

Война между армией Судана и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF) вспыхнула 15 апреля из-за напряженности, связанной с международным планом перехода к гражданскому правлению.

Конфликт привел к перемещению более 1,9 миллиона человек, что спровоцировало серьезный гуманитарный кризис, который угрожает распространиться на нестабильный регион.



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