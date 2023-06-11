Перемирие закончилось: В столице Судана снова начались бои

Детали

Свидетели утверждают, что возобновившиеся бои между армией и военизированными Силами быстрой поддержки были одними из самых жестоких за последние недели и включали наземные бои в густонаселённом районе Хадж Юсеф в Бари, одном из трёх соседних городов, вместе с Хартумом и Омдурманом.

Сразу после окончания перемирия в 6 утра столкновения и артиллерийский огонь возобновились на севере Омдурмана. Свидетели говорят, что возникли также столкновения в южном и центральном Хартуме, а также в Шамбат вдоль Нила в Бахре до стратегического моста Халфия, который пересекает Омдурман.

Справочно

Война между армией Судана и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF) вспыхнула 15 апреля из-за напряженности, связанной с международным планом перехода к гражданскому правлению.

Конфликт привел к перемещению более 1,9 миллиона человек, что спровоцировало серьезный гуманитарный кризис, который угрожает распространиться на нестабильный регион.





