Перемир'я закінчилось: У столиці Судану знову почались бої
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Жорсткі зіткнення та артилерійський вогонь спалахнули в столиці Судану Хартумі в неділю після закінчення 24-годинного перемир’я, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Свідки стверджують, що бої, які відновились, між армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки були одними з найжорстокіших за останні тижні та включали наземні бої в густонаселеному районі Хадж Юсеф у Барі, одному з трьох сусідніх міст, разом із Хартумом і Омдурманом.
Відразу після закінчення перемир'я о 6 ранку зіткнення та артилерійський вогонь поновилися на півночі Омдурмана. Свідки кажуть, що виникли також сутички в південному та центральному Хартумі, а також у Шамбат уздовж Нілу в Бахрі до стратегічного мосту Халфія, який перетинає Омдурман.
Довідково
Війна між армією Судану та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) спалахнула 15 квітня через напруженість, пов’язану з міжнародним планом переходу до цивільного правління.
Конфлікт призвів до переміщення понад 1,9 мільйона людей, що спровокувало серйозну гуманітарну кризу, яка загрожує поширитися на нестабільний регіон.