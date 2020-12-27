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Опрокидывания автоцистерны с газом в Житомире: в ГСЧС рассказали подробности

Киев • УНН

 • 17151 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Житомире ликвидировали последствия и обеспечили пожарную безопасность в результате опрокидывания автоцистерны с газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.

Опрокидывания автоцистерны с газом в Житомире: в ГСЧС рассказали подробности

“Чтобы прекратить утечку газа, спасатели наложили на цистерну бандаж. Также ими на месте происшествия обеспечивалась пожарная безопасность. После этого начались аварийные работы по поднятию и установке автоцистерны на колеса. Сначала бойцы ГСЧС отключили тягач от цистерны и с помощью одного из автокранов, которые предоставил местный предприниматель, и специального тяжелого автомобиля КрАЗ подняли и поставили на колеса тягач. Таким же образом, но уже еще с помощью двух автокранов 25 и 18 тонн и КрАЗа, были проведены работы по поднятию самого цистерны с газом”, — говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы минимизировать риск взрыва пенообразователем под цистерной была образована пенная “подушка”.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

На ликвидацию последствий ДТП было привлечено 25 спасателей и 6 единиц техники.

Напомним, в Житомире в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом — эвакуированы 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.

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