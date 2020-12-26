У Житомирі перекинулася автоцистерна з газом: жителів прилеглих будинків евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом - евакуйовано 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС.
Як повідомили рятувальники, 26 грудня о 13:58 у Житомирі по вул. Чуднівська водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.
"Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", - йдеться у повідомленні.
Працівниками Нацполіції перекрито рух та евакуйовано 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, на Черкащині перекинулася та загорілася автоцистерна із паливом, від опіків помер водій.