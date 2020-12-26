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У Житомирі перекинулася автоцистерна з газом: жителів прилеглих будинків евакуювали

Київ • УНН

 • 15105 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом - евакуйовано 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС.

У Житомирі перекинулася автоцистерна з газом: жителів прилеглих будинків евакуювали

Як повідомили рятувальники, 26 грудня о 13:58 у Житомирі по вул. Чуднівська водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.

"Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", - йдеться у повідомленні.

Працівниками Нацполіції перекрито рух та евакуйовано 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, на Черкащині перекинулася та загорілася автоцистерна із паливом, від опіків помер водій.

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