На Черкащині перекинулася та загорілася автоцистерна із паливом, від опіків помер водій

"7 липня, майже півтори години рятувальники одразу трьох пожежних підрозділів ліквідовували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталась на трасі Н-1 "Київ-Знам'янка". За попередніми даними, близько опівночі, водій автомобіля МAN з причепом, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля, що перевозив пальне у цистерні. Внаслідок події стався розлив пального, яке миттєво спалахнуло", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час боротьби з пожежею, рятувальникам, що оперативно прибули на місце, вдалось знайти і винести із вогню водія, який отримав важкі опіки всього тіла.

"Потерпілого було терміново госпіталізовано до Кам’янської ЦРЛ. Врятувати життя 25-річного чоловіка не вдалось, через дві години від отриманих пошкоджень він помер", - повідомили надзвичайники.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Черкащині внаслідок ДТП постраждали шість осіб, серед них троє дітей.