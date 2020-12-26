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В Житомире перевернулась автоцистерна с газом: жителей близлежащих домов эвакуировали

Киев • УНН

 • 15105 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Житомире в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом - эвакуированы 12 жителей из двух близлежащих жилых домов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.

В Житомире перевернулась автоцистерна с газом: жителей близлежащих домов эвакуировали

Как сообщили спасатели, 26 декабря в 13:58 в Житомире по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок.

"Жертв и пострадавших нет. Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", - говорится в сообщении.

Работниками Нацполиции перекрыто движение и эвакуированы 12 жителей из двух близлежащих жилых домов. Для обеспечения пожарной безопасности от ДСНС привлечено 12 человек и 3 единицы техники.

Напомним, в Черкасской области перевернулась и загорелась автоцистерна с топливом, от ожогов скончался водитель.

Украинские Национальные Новости

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