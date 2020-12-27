Перекидання автоцистерни з газом у Житомирі: у ДСНС розповіли подробиці

“Аби припинити витік газу, рятувальники наклали на цистерну бандаж. Також ними на місці події забезпечувалася пожежна безпека. Після цього розпочалися аварійні роботи по підніманню і встановленню автоцистерни на колеса. Спочатку бійці ДСНС від’єднали тягач від цистерни та за допомогою одного з автокранів, які надав місцевий підприємець, та спеціального важкого автомобіля КрАЗ підняли та поставили на колеса тягач. Таким же чином, але вже ще за допомогою двох автокранів 25 і 18 тон і КрАЗу, були проведенні роботи по підніманню самої цистерни з газом”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, аби мінімізувати ризик вибуху піноутворювачем під цистерною була утворена пінна “подушка”.

Внаслідок пригоди загиблих та травмованих не має.

На ліквідацію наслідків ДТП було залучено 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом — евакуйовано 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків.