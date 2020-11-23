Переболевшие COVID-19 защищены от повторного заражения: исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Люди, которые перенесли COVID-19, не заболевают снова минимум полгода. Но только при условии, что их организм выработал антитела. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.
Такие результаты новых исследований должны успокоить более 51 миллиона человек по всему миру, которые уже были инфицированы COVID-19, считают исследователи из Оксфордского университета.
"Это действительно хорошая новость, потому что мы можем быть уверены, что по крайней мере в краткосрочной перспективе, большинство людей, которые получают COVID-19, не подцепят его снова", - рассказал профессор Оксфордского отдела здравоохранения Наффилда и соавтор исследования Дэвид Эйр.
Результаты этого исследования, проведенного среди британских медицинских работников, имеющих высокие риски заражения COVID-19, свидетельствуют о том, что случаи повторного заражения, вероятно, будут оставаться чрезвычайно редкими.
"Заражение COVID-19 действительно обеспечивает защиту от повторного заражения для большинства людей по крайней мере на полгода. Мы не обнаружили новых симптоматических инфекций у одного из участников, которые имели положительный тест на антитела", - рассказал Эйр.
В ходе исследования у 89 из 11 052 работников без антител развилась новая инфекция с симптомами, тогда как у одного из 1246 работников, имеющих антитела, симптоматической инфекции не было.
Отметим, что именно поэтому медики, полицейские и другие группы повышенного уровня инфицирования должны проходить массовое ИФА-тестирование на антитела. Эксперты считают, что благодаря полученному иммунитету представители этих профессий смогут оказывать помощь людям во время усиленных рисков инфицирования: в закрытых помещениях, при большом скоплении людей и т.д. и не бояться заболеть.