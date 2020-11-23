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Перехворілі на COVID-19 захищені від повторного зараження: дослідження

Перехворілі на COVID-19 захищені від повторного зараження: дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Люди, які перенесли COVID-19, не захворіють знову щонайменше пів року. Але лише за умови, що їхній організм виробив антитіла. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Такі результати нових досліджень повинні заспокоїти понад 51 мільйон людей по всьому світу, які вже були інфіковані COVID-19, вважають дослідники з Оксфордського університету.

"Це справді хороша новина, тому що ми можемо бути впевнені, що, принаймні в короткостроковій перспективі, більшість людей, які отримують COVID-19, не підчеплять його знову", - розповів професор Оксфордського відділу охорони здоров'я Наффілда та співавтор дослідження Девід Ейр.

Результати цього дослідження, проведеного серед британських медичних працівників, які мають найвищі ризики зараження COVID-19, свідчать про те, що випадки повторного зараження, ймовірно, залишатимуться надзвичайно рідкісними.

"Зараження COVID-19 дійсно забезпечує захист від повторного зараження для більшості людей принаймні на пів року. Ми не виявили нових симптоматичних інфекцій у жодного з учасників, які мали позитивний тест на антитіла", - розповів Ейр.

Під час дослідження у 89 з 11 052 працівників без антитіл розвинулась нова інфекція із симптомами, тоді як у жодного з 1246 працівників, які мають антитіла, симптоматичної інфекції не було.

Зазначимо, що саме тому медики, поліцейські та інші групи підвищеного рівня інфікування повинні проходити масове ІФА-тестування на антитіла. Експерти вважають, що завдяки отриманому імунітету представники цих професій зможуть надавати допомогу людям під час посилених ризиків інфікування: у закритих приміщеннях, при великому скупченні людей тощо і не боятись захворіти.

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