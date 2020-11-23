Перехворілі на COVID-19 захищені від повторного зараження: дослідження

Такі результати нових досліджень повинні заспокоїти понад 51 мільйон людей по всьому світу, які вже були інфіковані COVID-19, вважають дослідники з Оксфордського університету.

"Це справді хороша новина, тому що ми можемо бути впевнені, що, принаймні в короткостроковій перспективі, більшість людей, які отримують COVID-19, не підчеплять його знову", - розповів професор Оксфордського відділу охорони здоров'я Наффілда та співавтор дослідження Девід Ейр.

Результати цього дослідження, проведеного серед британських медичних працівників, які мають найвищі ризики зараження COVID-19, свідчать про те, що випадки повторного зараження, ймовірно, залишатимуться надзвичайно рідкісними.

"Зараження COVID-19 дійсно забезпечує захист від повторного зараження для більшості людей принаймні на пів року. Ми не виявили нових симптоматичних інфекцій у жодного з учасників, які мали позитивний тест на антитіла", - розповів Ейр.

Під час дослідження у 89 з 11 052 працівників без антитіл розвинулась нова інфекція із симптомами, тоді як у жодного з 1246 працівників, які мають антитіла, симптоматичної інфекції не було.

Зазначимо, що саме тому медики, поліцейські та інші групи підвищеного рівня інфікування повинні проходити масове ІФА-тестування на антитіла. Експерти вважають, що завдяки отриманому імунітету представники цих професій зможуть надавати допомогу людям під час посилених ризиків інфікування: у закритих приміщеннях, при великому скупченні людей тощо і не боятись захворіти.