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Скрывался на Киевщине под видом переселенца: боевику "лнр" назначили срок заключения

Киев • УНН

 • 1230762 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Боевику так называемой "лнр", который скрывался на Киевщине под видом переселенца, назначили срок заключения сроком на 8 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Сообщается, что злоумышленником является уроженец Должанска, который в 2017 году добровольно присоединился к составу подконтрольной российским оккупантам "народной милиции лнр".

Там его назначили старшим стрелком. Находясь на этой "должности", он принимал активное участие в обстреле позиций украинских войск на востоке Украины.

Также главари незаконных вооруженных формирований привлекали его к ремонту военной техники.

Впоследствии боевик решил покинуть ряды террористов и скрытно прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в июне 2021 года на Киевщине.

"По материалам Службы безопасности, боевик признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ.

Суд назначил ему 8 лет заключения с конфискацией имущества", - отметили в СБУ.

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