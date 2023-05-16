Скрывался на Киевщине под видом переселенца: боевику "лнр" назначили срок заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Боевику так называемой "лнр", который скрывался на Киевщине под видом переселенца, назначили срок заключения сроком на 8 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Сообщается, что злоумышленником является уроженец Должанска, который в 2017 году добровольно присоединился к составу подконтрольной российским оккупантам "народной милиции лнр".
Там его назначили старшим стрелком. Находясь на этой "должности", он принимал активное участие в обстреле позиций украинских войск на востоке Украины.
Также главари незаконных вооруженных формирований привлекали его к ремонту военной техники.
Впоследствии боевик решил покинуть ряды террористов и скрытно прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в июне 2021 года на Киевщине.
"По материалам Службы безопасности, боевик признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ.
Суд назначил ему 8 лет заключения с конфискацией имущества", - отметили в СБУ.
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