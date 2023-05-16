Переховувався на Київщині під виглядом переселенця: бойовику "лнр" призначили термін ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Бойовику так званої "лнр", який переховувався на Київщині під виглядом переселенця, призначили термін ув’язнення строком на 8 років. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.
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Повідомляється, що зловмисником є уродженець Довжанська, який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції лнр".
Там його призначили старшим стрілком. Перебуваючи на цій "посаді", він брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході України.
Також ватажки незаконних збройних формувань залучали його до ремонту військової техніки.
Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися як переселенець з Луганської області. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у червні 2021 року на Київщині.
"За матеріалами Служби безпеки, бойовика визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ.
Суд призначив йому 8 років ув’язнення з конфіскацією майна", - зазначили в СБУ.
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