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Переход имущества запрещенных партий в госсобственность: в Кабмине утвердили порядок

Киев • УНН

 • 131781 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок перехода в госсобственность имущества запрещенных партий. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Переход имущества запрещенных партий в госсобственность: в Кабмине утвердили порядок

Цитата

«На заседании Кабинета Министров Украины принято постановление «О вопросе перехода в собственность государства имущества, средств и других активов запрещенной судом политической партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований», – говорится в сообщении.

Детали

Как отметил министр юстиции Украины Денис Малюска, постановление определяет порядок исполнения решения суда о запрете политической партии в части перехода в собственность государства его активов.

«В частности, соответствующим Порядком предлагается предусмотреть, что после вступления в законную силу решения суда о запрете политической партии и передаче имущества политической партии в собственность государства Минюст принимает меры по розыску имущества политической партии и привлекает государственные органы, в частности АРМА, а также органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности с целью предоставления Минюсту информации об имуществе политической партии», - рассказал Малюска.

Отмечается, что по результатам мер по розыску имущества политической партии Минюст составляет и утверждает перечень имущества политической партии, переданного в собственность государства.

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«В Перечне имущества указываются общие характеристики такого имущества (местонахождение, общая площадь объектов недвижимости, сведения об обнаруженных счетах политической партии, целевом назначении и кадастровых номерах земельных участков, размеры долей в уставных капиталах юридических лиц и т.п.)», – говорится в сообщении.

Если Перечень имущества содержит сведения о ценных бумагах, корпоративных правах, недвижимом или движимом имуществе (кроме объектов права интеллектуальной собственности, земельных участков и средств), то уполномоченным органом управления таким имуществом предлагается определить Фонд государственного имущества Украины. Минюст в течение десяти рабочих дней со дня утверждения Перечня имущества направляет его копию и копию решения суда Фонду государственного имущества Украины для принятия мер по государственной регистрации прав на такое имущество и/или меры по принятию в сферу своего управления соответствующих ценных бумаг, корпоративных прав.

«Также Порядком предлагается предусмотреть особенности механизма обеспечения перехода в собственность государства земельных участков, принадлежавших на праве собственности запрещенной судом политической партии. В частности, учесть положение Земельного кодекса Украины, согласно которому право собственности на земельные участки, признанное за государством решением суда, реализуется органами исполнительной власти», - проинформировал Малюска.

Дополнение

12 июля Восьмой апелляционный административный суд запретил Рабочую партию Украины, 8 июня была запрещена деятельность "Оппозиционного блока", 13 июня - "Социалисты" и "Справедливость и развитие", 14 июня - "НАШИ", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", 15 июня – "Социалистическая партия Украины", 16 июня – "Левая оппозиция", "Партия Шария", 17 июня – "Союз левых сил", 20 июня – "Оппозиционная платформа – при жизни", 23 июня – "Прогрессивная социалистическая партия Украины", 24 июня – "Русь Единая".

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