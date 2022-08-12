Перехід майна заборонених партій у держвласність: у Кабміні затвердили порядок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок переходу в держвласність майна заборонених партій. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
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«На засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову «Про питання переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень», - йдеться в повідомленні.
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Як зазначив міністр юстиції України Денис Малюська, постанова визначає порядок виконання рішення суду про заборону політичної партії в частині переходу у власність держави її активів.
«Зокрема, відповідним Порядком пропонується передбачити, що після набрання законної сили рішенням суду про заборону політичної партії та передачу майна політичної партії у власність держави Мін’юст вживає заходів щодо розшуку майна політичної партії і залучає державні органи, зокрема АРМА, а також органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з метою надання Мін’юсту інформації щодо майна політичної партії», - розповів Малюська.
Зазначається, що за результатами заходів щодо розшуку майна політичної партії Мін’юст складає та затверджує перелік майна політичної партії, переданого у власність держави.
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«У Переліку майна зазначаються загальні характеристики такого майна (місцезнаходження, загальна площа об’єктів нерухомості, відомості про виявлені рахунки політичної партії, цільове призначення та кадастрові номери земельних ділянок, розміри часток у статутних капіталах юридичних осіб тощо)», - йдеться в повідомленні.
Якщо Перелік майна містить відомості про цінні папери, корпоративні права, нерухоме або рухоме майно (крім об’єктів права інтелектуальної власності, земельних ділянок та коштів), то уповноваженим органом управління таким майном пропонується визначити Фонд державного майна України. Мін’юст протягом десяти робочих днів з дня затвердження Переліку майна надсилає його копію та копію рішення суду Фонду державного майна України для вжиття заходів щодо державної реєстрації речових прав на таке майно та/або заходи з прийняття до сфери свого управління відповідних цінних паперів, корпоративних прав.
«Також Порядком пропонується передбачити особливості механізму забезпечення переходу у власність держави земельних ділянок, які належали на праві власності забороненої судом політичної партії. Зокрема, врахувати положення Земельного кодексу України, згідно з яким право власності на земельні ділянки, визнане за державою рішенням суду, реалізується органами виконавчої влади», - поінформував Малюська.
Доповнення
12 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив Робітничу партію України, 8 червня було заборонено діяльність "Опозиційного блоку", 13 червня - "Соціалісти" і "Справедливість та розвиток", 14 червня - "НАШІ", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", 15 червня - "Соціалістична партія України", 16 червня - "Ліва опозиція", "Партія Шарія", 17 червня - "Союз лівих сил", 20 червня - "Опозиційна платформа – за життя", 23 червня - "Прогресивна соціалістична партія України", 24 червня - "Русь Єдина".