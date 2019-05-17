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6 марта, 19:19 • 137872 просмотра

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Переговоры правительства Мэй и оппозиции по Brexit провалились

Переговоры правительства Мэй и оппозиции по Brexit провалились

Киев  •  УНН

 • 8461 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о безрезультатном завершении переговоров с правительством Терезы Мэй по соглашению о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Переговоры по соглашению о Brexit, которые шесть недель вели правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и оппозиционная Лейбористская партия, закончились безрезультатно. Стороны так и не смогли прийти к согласию относительно путей воплощения решения референдума 2016 года о выходе страны из состава ЕС", - говорится в сообщении.

Также, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин написал открытое письмо Мэй.

"Хотя в некоторых сферах компромиссы были возможны, мы оказались неспособными преодолеть важные политические пробелы между нами", - написал он.

Также Корбин добавил, что слабость и нестабильность правительства Мэй не давали уверенности в сохранении возможной договоренности.

Ранее депутаты Палаты общин британского парламента трижды отвергали договор о Brexit, согласованный между Лондоном и Брюсселем. После этого, начиная с 3 апреля, британское правительство вело консультации с лидерами лейбористов, пытаясь найти необходимый компромисс. Против этих переговоров и возможной сделки по поддержке депутатами от обеих партий правительственного плана выхода из ЕС выступают многие как среди консерваторов, так и лейбористов. Без одобрения парламента Великобритании 31 октября грозит неконтролируемый Brexit.

Напомним, на саммите ЕС 10 апреля европейская лидеры приняли решение об отсрочке Brexit до 31 октября.

Великобритания из-за отсрочки Brexit до 31 октября должна будет провести выборы в Европарламент 23-26 мая.

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