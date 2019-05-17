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Переговори уряду Мей та опозиції щодо Brexit провалилися

Переговори уряду Мей та опозиції щодо Brexit провалилися

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив про безрезультатне завершення переговорів з урядом Терези Мей щодо угоди про вихід Великої Британії зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей та опозиційна Лейбористська партія, закінчилися безрезультатно. Сторони так і не спромоглися дійти згоди щодо шляхів втілення рішення референдуму 2016 року про вихід країни зі складу ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також, лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін написав відкритий лист до Мей.

"Хоч у деяких сферах компроміси були можливі, ми виявилися нездатними подолати важливі політичні прогалини між нами", - написав він.

Також Корбін додав, що слабкість та нестабільність уряду Мей не давали впевненості в збереженні можливої домовленості.

Раніше депутати Палати громад британського парламенту тричі відхиляли договір про Brexit, узгоджений між Лондоном і Брюсселем. Після цього, починаючи з 3 квітня, британський уряд вів консультації з лідерами лейбористів, намагаючись знайти необхідний компроміс. Проти цих переговорів та можливої угоди щодо підтримки депутатами від обох партій урядового плану виходу з ЄС виступають багато як консерваторів, так і лейбористів. Без схвалення парламенту Великій Британії 31 жовтня загрожує неконтрольований Brexit.

Нагадаємо, на саміті ЄС 10 квітня європейські лідери ухвалили рішення про відстрочку Brexit до 31 жовтня.

Велика Британія через відстрочку Brexit до 31 жовтня повинна буде провести вибори в Європарламент 23-26 травня.

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