Переговоры подтвердили единство Польши и ее союзников: Навроцкий о разговоре с Трампом на фоне атаки российских дронов
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий провел разговор с Дональдом Трампом относительно нарушений воздушного пространства российскими дронами. Украина предложила Польше помощь в противодействии российским беспилотникам.
Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с официальным представителем Белого дома Дональдом Трампом по поводу нарушения польского воздушного пространства российскими дронами. Об этом Навроцкий сообщил в своем сообщении в Х, передает УНН.
Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом относительно многочисленных нарушений польского воздушного пространства российскими беспилотниками, которые произошли сегодня вечером. Этот разговор является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками
Он добавил, что сегодняшние переговоры подтвердили единство Польши и ее союзников.
Дополнение
Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Польше необходимую помощь по противодействию российским дронам. Она готова помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.
"Украина предложила Польше необходимую помощь по противодействию. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными", - заявил Зеленский.
Специальный посланник Дональда Трампа генерал Кит Келлог направлялся в Польшу, когда страну атаковали российские дроны. Келлог продолжит поездку, конечным пунктом назначения которой будет Украина.