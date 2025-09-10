$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 11347 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 26329 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 20547 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 23854 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 25643 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 55428 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 76873 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 61068 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34321 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38494 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Переговоры подтвердили единство Польши и ее союзников: Навроцкий о разговоре с Трампом на фоне атаки российских дронов

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий провел разговор с Дональдом Трампом относительно нарушений воздушного пространства российскими дронами. Украина предложила Польше помощь в противодействии российским беспилотникам.

Переговоры подтвердили единство Польши и ее союзников: Навроцкий о разговоре с Трампом на фоне атаки российских дронов

Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с официальным представителем Белого дома Дональдом Трампом по поводу нарушения польского воздушного пространства российскими дронами. Об этом Навроцкий сообщил в своем сообщении в Х, передает УНН.

Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом относительно многочисленных нарушений польского воздушного пространства российскими беспилотниками, которые произошли сегодня вечером. Этот разговор является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками 

- сообщил Навроцкий.

Он добавил, что сегодняшние переговоры подтвердили единство Польши и ее союзников.

Дополнение

Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Польше необходимую помощь по противодействию российским дронам. Она готова помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.

"Украина предложила Польше необходимую помощь по противодействию. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными", - заявил Зеленский.

Специальный посланник Дональда Трампа генерал Кит Келлог направлялся в Польшу, когда страну атаковали российские дроны. Келлог продолжит поездку, конечным пунктом назначения которой будет Украина.

Антонина Туманова

