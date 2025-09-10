Переговори підтвердили єдність Польщі та її союзників: Навроцький про розмову з Трампом на тлі атаки російських дронів
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький провів розмову з Дональдом Трампом щодо порушень повітряного простору російськими дронами. Україна запропонувала Польщі допомогу у протидії російським безпілотникам.
Президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з офільником Білого дому Дональдом Трампом на порушення польського повітряного простору російськими дронами. Про це Навроцький повідомив у своєму дописі в Х, передає УНН.
Я щойно розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками, які сталися сьогодні ввечері. Ця розмова є частиною серії консультацій, які я проводжу з нашими союзниками
Він додав, що сьогоднішні переговори підтвердили єдність Польщі та її союзників.
Доповнення
Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам. Вона готова допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими.
"Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими", - заявив Зеленський.
Спеціальний посланець Дональда Трампа генерал Кіт Келлог прямував до Польщі, коли країну атакували російські дрони. Келлог продовжить поїздку, кінцевим пунктом призначення якої буде Україна.