Переговори підтвердили єдність Польщі та її союзників: Навроцький про розмову з Трампом на тлі атаки російських дронів

Ексклюзив
15:04 • 11397 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 26480 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 20616 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 23925 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 25700 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 55495 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 76933 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 61110 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34333 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38506 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів
Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єкт
ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Ексклюзив
13:48 • 26473 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 55491 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 61109 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Гаррі, герцог Сассекський
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервіс)
E-6 Mercury
Детонатор

Переговори підтвердили єдність Польщі та її союзників: Навроцький про розмову з Трампом на тлі атаки російських дронів

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький провів розмову з Дональдом Трампом щодо порушень повітряного простору російськими дронами. Україна запропонувала Польщі допомогу у протидії російським безпілотникам.

Переговори підтвердили єдність Польщі та її союзників: Навроцький про розмову з Трампом на тлі атаки російських дронів

Президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з офільником Білого дому Дональдом Трампом на порушення польського повітряного простору російськими дронами. Про це Навроцький повідомив у своєму дописі в Х, передає УНН.

Я щойно розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками, які сталися сьогодні ввечері. Ця розмова є частиною серії консультацій, які я проводжу з нашими союзниками 

- повідомив Навроцький.

Він додав, що сьогоднішні переговори підтвердили єдність Польщі та її союзників.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам. Вона готова допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими.

"Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими", - заявив Зеленський.

Спеціальний посланець Дональда Трампа генерал Кіт Келлог прямував до Польщі, коли країну атакували російські дрони. Келлог продовжить поїздку, кінцевим пунктом призначення якої буде Україна.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Кароль Навроцький
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Польща