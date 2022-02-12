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15 марта, 19:03 • 101214 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131054 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117030 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111108 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101246 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98399 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85749 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Переговоры Байдена и Путина: стало известно, о чем говорили

Переговоры Байдена и Путина: стало известно, о чем говорили

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Белый дом обнародовал пресс-релиз по итогам переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, указав, что стороны, в частности, обсудили эскалацию военного присутствия России на границах Украины, а Байден указал на цену для РФ дальнейшего вторжения в Украину, пишет УНН.

Цитата:

"Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня говорил с президентом России Владимиром Путиным об эскалации военного присутствия России на границах Украины. Президент Байден ясно дал понять, что, если Россия осуществит новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки", - говорится в сообщении Белого дома.

Президент Байден, как указано, повторил, что "дальнейшее вторжение России в Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит авторитет России".

"Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что хотя Соединенные Штаты, как и раньше, готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы одинаково готовы и к другим сценариям", - указали в Белом доме.

Ранее

Байден и Путин завершили телефонный разговор, он длился около часа.

Украинские Национальные Новости

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