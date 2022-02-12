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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Байден і Путін завершили телефонну розмову, вона тривала близько години

Байден і Путін завершили телефонну розмову, вона тривала близько години

Київ • УНН

 • 53666 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін завершили телефонну розмову. Такі повідомлення після 19 години за Києвом почали оприлюднювати західні ЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Байден і Путін завершили розмову щодо України", - повідомляє журналіст AP.

"У Білому домі заявили, що розмова Байдена і Путіна, яка тривав трохи більше години, закінчилася", - пише AFP.

Журналіст VOA з посиланням на дані Білого дому вказує, що розмова Байдена та Путіна завершилася о 12:06 EST (19:06 за Києвом).

Також сьогодні США та РФ провели переговори по лінії голів дипломатії країн та Міноборони.

Раніше

Президент Франції Макрон та Путін провели телефонну розмову, вона тривала понад півтори години.

У понеділок Макрон їздив до Москви на переговори з Путіним. У вівторок був у Києві.

У Єлисейському палаці вказали, що цей дипломатичний тур досяг своєї “мети”, дозволивши “просунутися вперед” та знизити напруженість у відносинах між Росією та Україною. Але занепокоєння посилилося наприкінці тижня, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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