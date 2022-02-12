Байден і Путін завершили телефонну розмову, вона тривала близько години
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін завершили телефонну розмову. Такі повідомлення після 19 години за Києвом почали оприлюднювати західні ЗМІ, пише УНН.
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"Байден і Путін завершили розмову щодо України", - повідомляє журналіст AP.
"У Білому домі заявили, що розмова Байдена і Путіна, яка тривав трохи більше години, закінчилася", - пише AFP.
Журналіст VOA з посиланням на дані Білого дому вказує, що розмова Байдена та Путіна завершилася о 12:06 EST (19:06 за Києвом).
Також сьогодні США та РФ провели переговори по лінії голів дипломатії країн та Міноборони.
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Президент Франції Макрон та Путін провели телефонну розмову, вона тривала понад півтори години.
У понеділок Макрон їздив до Москви на переговори з Путіним. У вівторок був у Києві.
У Єлисейському палаці вказали, що цей дипломатичний тур досяг своєї “мети”, дозволивши “просунутися вперед” та знизити напруженість у відносинах між Росією та Україною. Але занепокоєння посилилося наприкінці тижня, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.