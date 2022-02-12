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Макрон та Путін провели телефонну розмову: вона тривала понад півтори години

Макрон та Путін провели телефонну розмову: вона тривала понад півтори години

Київ • УНН

 • 34982 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін у суботу провелу телефонну розмову, яка тривала 1 годину 40 хвилин. Про це повідомляє Europe 1, пише УНН.

Цитата:

“Президент Франції Еммануель Макрон у суботу розмовляв зі своїм російським колегою Володимиром Путіним протягом 1 години 40 хвилин у спробі послабити напруження, що зростає, в російсько-українській кризі, повідомили в Єлисейському палаці”, — вказується у повідомленні.

Зазначається, що розмова нібито почалася о 12:30 за французьким часом. Вона передувала телефонним переговорам президента США Джо Байдена та Володимира Путіна.

Російські ЗМІ вказали, що у Кремлі підтвердили проведення телефонних переговорів Путіна та Макрона.

Доповнення

У понеділок Макрон їздив до Москви на переговори з Путіним. У вівторок був у Києві.

У Єлисейському палаці вказали, що цей дипломатичний тур досяг своєї “мети”, дозволивши “просунутися вперед” та знизити напруженість у відносинах між Росією та Україною. Але занепокоєння посилилося наприкінці тижня, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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