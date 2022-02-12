Макрон та Путін провели телефонну розмову: вона тривала понад півтори години
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін у суботу провелу телефонну розмову, яка тривала 1 годину 40 хвилин. Про це повідомляє Europe 1, пише УНН.
Цитата:
“Президент Франції Еммануель Макрон у суботу розмовляв зі своїм російським колегою Володимиром Путіним протягом 1 години 40 хвилин у спробі послабити напруження, що зростає, в російсько-українській кризі, повідомили в Єлисейському палаці”, — вказується у повідомленні.
Зазначається, що розмова нібито почалася о 12:30 за французьким часом. Вона передувала телефонним переговорам президента США Джо Байдена та Володимира Путіна.
Російські ЗМІ вказали, що у Кремлі підтвердили проведення телефонних переговорів Путіна та Макрона.
Доповнення
У понеділок Макрон їздив до Москви на переговори з Путіним. У вівторок був у Києві.
У Єлисейському палаці вказали, що цей дипломатичний тур досяг своєї “мети”, дозволивши “просунутися вперед” та знизити напруженість у відносинах між Росією та Україною. Але занепокоєння посилилося наприкінці тижня, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.