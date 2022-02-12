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15 марта, 19:03 • 100524 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129513 просмотра

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15 марта, 13:08 • 110485 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100973 просмотра

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15 марта, 11:23 • 97788 просмотра

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Байден и Путин завершили телефонный разговор, он длился около часа

Байден и Путин завершили телефонный разговор, он длился около часа

Киев • УНН

 • 53659 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин завершили телефонный разговор. Такие сообщения после 19 часов по Киеву начали появляться в западных СМИ, пишет УНН.

Детали

"Байден и Путин завершили разговор по Украине", - сообщает журналист AP.

"В Белом доме заявили, что разговор Байдена и Путина, который длился чуть больше часа, закончился", - пишет AFP.

Журналист VOA со ссылкой на данные Белого дома указывает, что разговор Байдена и Путина завершился в 12:06 EST (19:06 по Киеву).

Также сегодня США и РФ провели переговоры по линии глав дипломатии стран и Минобороны.

Ранее

Президент Франции Макрон и Путин провели телефонный разговор, он длился более полутора часов.

В понедельник Макрон ездил в Москву на переговоры с Путиным. Во вторник был в Киеве.

В Елисейском дворце указали, что этот дипломатический тур достиг своей “цели”, позволив “продвинуться вперед” и снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Но беспокойство усилилось в конце недели, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

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