Переговори Байдена та Путіна: стало відомо, про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Білий дім оприлюднив пресреліз за підсумками переговорів президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, вказавши що сторони, зокрема, обговорили ескалацію військової присутності Росії на кордонах України, а Байден вказав на ціну для РФ подальшого вторгнення в Україну, пише УНН.
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"Президент Джозеф Р. Байден-молодший сьогодні говорив із президентом Росії Володимиром Путіним про ескалацію військової присутності Росії на кордонах України. Президент Байден чітко давав зрозуміти, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь і Росія отримає швидку та серйозну ціну", - йдеться у повідомленні Білого дому.
Президент Байден, як вказано, повторив, що "подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масових людських страждань та послабить авторитет Росії".
"Президент Байден ясно дав зрозуміти президентові Путіну, що хоча Сполучені Штати, як і раніше, готові займатися дипломатією при повній координації з нашими союзниками і партнерами, ми однаково готові і до інших сценаріїв", - вказали у Білому домі.
Раніше
Байден і Путін завершили телефонну розмову, вона тривала близько години.