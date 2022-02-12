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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Переговори Байдена та Путіна: стало відомо, про що говорили

Переговори Байдена та Путіна: стало відомо, про що говорили

Київ • УНН

 • 38878 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Білий дім оприлюднив пресреліз за підсумками переговорів президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, вказавши що сторони, зокрема, обговорили ескалацію військової присутності Росії на кордонах України, а Байден вказав на ціну для РФ подальшого вторгнення в Україну, пише УНН.

Цитата:

"Президент Джозеф Р. Байден-молодший сьогодні говорив із президентом Росії Володимиром Путіним про ескалацію військової присутності Росії на кордонах України. Президент Байден чітко давав зрозуміти, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь і Росія отримає швидку та серйозну ціну", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Президент Байден, як вказано, повторив, що "подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масових людських страждань та послабить авторитет Росії".

"Президент Байден ясно дав зрозуміти президентові Путіну, що хоча Сполучені Штати, як і раніше, готові займатися дипломатією при повній координації з нашими союзниками і партнерами, ми однаково готові і до інших сценаріїв", - вказали у Білому домі.

Раніше

Байден і Путін завершили телефонну розмову, вона тривала близько години.

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