Предвечерний Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. По состоянию на 16:40 в пятницу в столице Украины наблюдается максимальный уровень заторов, особенно движение затруднено в центральной части города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В частности, по данным сервиса, пробки зафиксированы на улице Крещатик, Большой Житомирской, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Юрия Гагарина, на Проспекте Победы, Бессарабском рынке, на бульваре Дружбы Народов, проспекте Академика Палладина и Голосеевском на Парковой и на Большой Окружной дороге.
Многочисленные пробки наблюдаются также по улице Елены Телиги, Юрия Ильенко, Кирилловской, Александра Довженка и Вадима Гетьмана, а также на проспекте Воздухофлотском и Степана Бандеры.
Кроме того, медленно движутся авто мостом Метро из-за ремонтных работ, а также мостом Патона в обоих направлениях.
Ранее УНН сообщал, что утром, некоторые улицы Киева стояли в пробках.