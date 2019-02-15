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Деякі вулиці Києва стоять у заторах

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Станом на 9:25 на деяких дорогах Києва спостерігається високий рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Високий рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги та Великій Окружній дорозі, Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, вулиці Саксаганського, Вадима Гетьмана, Січових Стрільців, Богдана, Великій Житомирській, проспекті Голосіївському та Валерія Лобановського.

Зокрема помітне повільне просування авто по вулиці Борщагівській та Жилянській, Михайла Грушевського, Набережно-Рибальській, бульвару Лесі Українки, Степана Бандери, Глибочицькій, В’ячеслава Чорновола, а також по Бессарабській площі.
На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Броварському проспекті та проспекті Соборності, Русанівській набережній, вулиці Митрополита Андрея Шептицького, Михайла Драгоманова, Євгена Сверстюка, Харківському шосе та проспекті Миколи Бажана.

Щодо ситуації на столичних мостах, то на Дарницькому і на мості Метро можна проїхати вільно, а от на Північному, Південному та на мості Патона рух ускладнений в бік центру, водночас на мосту Метро можна проїхати вільно.

Раніше УНН повідомляв, "Укравтодор" повідомив про стан проїзду на дорогах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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