Некоторые улицы Киева стоят в пробках

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55489 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123442 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125431 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126538 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123632 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156606 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117652 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141337 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145216 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130514 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Некоторые улицы Киева стоят в пробках

Некоторые улицы Киева стоят в пробках

Киев  •  УНН

 • 9303 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. По состоянию на 9:25 на некоторых дорогах Киева наблюдается высокий уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Высокий уровень заторов наблюдается на проспекте Победы и Большой Окружной дороге, Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улице Саксаганского, Вадима Гетьмана, Сечевых Стрельцов, Богдана, Большой Житомирской, проспекте Голосеевском и Валерия Лобановского.

В частности заметное медленное продвижение авто по улице Борщаговской и Жилянской, Михаила Грушевского, Набережно-Рыбальской, бульвару Леси Украинки, Степана Бандеры, Глыбочицкой, Вячеслава Чорновола, а также по Бессарабской площади.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте и проспекте Соборности, Русановской набережной, улице Митрополита Андрея Шептицкого, Михаила Драгоманова, Евгения Сверстюка, Харьковском шоссе и проспекте Бажана.

По ситуации на столичных мостах, то на Дарницком и на мосту Метро можно проехать свободно, а вот на Северном, Южном и на мосту Патона движение затруднено в сторону центра, одновременно на мосту Метро можно проехать свободно.

Ранее сообщал УНН, "Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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