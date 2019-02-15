Некоторые улицы Киева стоят в пробках

Высокий уровень заторов наблюдается на проспекте Победы и Большой Окружной дороге, Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улице Саксаганского, Вадима Гетьмана, Сечевых Стрельцов, Богдана, Большой Житомирской, проспекте Голосеевском и Валерия Лобановского.



В частности заметное медленное продвижение авто по улице Борщаговской и Жилянской, Михаила Грушевского, Набережно-Рыбальской, бульвару Леси Украинки, Степана Бандеры, Глыбочицкой, Вячеслава Чорновола, а также по Бессарабской площади.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте и проспекте Соборности, Русановской набережной, улице Митрополита Андрея Шептицкого, Михаила Драгоманова, Евгения Сверстюка, Харьковском шоссе и проспекте Бажана.



По ситуации на столичных мостах, то на Дарницком и на мосту Метро можно проехать свободно, а вот на Северном, Южном и на мосту Патона движение затруднено в сторону центра, одновременно на мосту Метро можно проехать свободно.



Ранее сообщал УНН, "Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах.