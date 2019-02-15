"Укравтодор" повідомив про стан проїзду на дорогах

Сьогодні вранці невеликий дощ у Івано-Франківській, Одеській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Туман спостерігається у Київській, Кіровоградській, Луганській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. На іншій території країни без опадів.

"Стан покриття на автодорогах державного значення: на більшості території мокре. В областях, де спостерігались опади протягом доби, виконуються роботи з повної розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Невеликий сніг на Яблунецькому перевалі. Стан покриття: переважно мокре; місцями засніжене на Ужоцькому та Вишківському перевалах", - повідомили дорожники.

Температура повітря на більшій території коливається від -2 до +2°С, у східній частині -5...-3°С.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 150 одиниць техніки та 228 робітник.

Нагадаємо, в Україні 15 лютого очікується погода без істотних опадів, мінлива хмарність.