"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах

Сегодня утром небольшой дождь в Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Туман наблюдается в Киевской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. На остальной территории страны без осадков.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: на большинстве территории мокрое. В областях, где наблюдались осадки в течение суток, выполняются работы по полной расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Снег на Яблунецком перевале. Состояние покрытия: преимущественно мокрое; местами заснеженное на Ужоцком и Вышковском перевалах", - сообщили дорожники.

Температура воздуха на большей территории колеблется от -2 до +2°С, в восточной части -5...-3°С.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 150 единиц техники и 228 рабочих.

Напомним, в Украине 15 февраля ожидается погода без осадков, переменная облачность.