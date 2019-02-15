"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Автодороги государственного значения в пятницу, 15 февраля, утром на большинстве территории Украины мокрые, на горных перевалах преимущественно мокрые, местами заснеженные на Ужоцком и Вышковском перевалах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
Сегодня утром небольшой дождь в Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Туман наблюдается в Киевской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. На остальной территории страны без осадков.
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: на большинстве территории мокрое. В областях, где наблюдались осадки в течение суток, выполняются работы по полной расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Снег на Яблунецком перевале. Состояние покрытия: преимущественно мокрое; местами заснеженное на Ужоцком и Вышковском перевалах", - сообщили дорожники.
Температура воздуха на большей территории колеблется от -2 до +2°С, в восточной части -5...-3°С.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 150 единиц техники и 228 рабочих.
Напомним, в Украине 15 февраля ожидается погода без осадков, переменная облачность.