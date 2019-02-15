Стрітення в Україні буде без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Україні у п'ятницю, 15 лютого, очікується погода без істотних опадів, мінлива хмарність. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Температура повітря удень на більшості території країни коливатиметься у межах від 2 до 6 градусів тепла. У східних областях удень буде дещо холодніше - від 1 градусу морозу до 4 градусів вище нуля.
Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.
Як повідомляв УНН, 15 лютого православні відзначають Стрітення Господнє.