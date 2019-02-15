Стрітення в Україні буде без опадів

Температура повітря удень на більшості території країни коливатиметься у межах від 2 до 6 градусів тепла. У східних областях удень буде дещо холодніше - від 1 градусу морозу до 4 градусів вище нуля.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.

Як повідомляв УНН, 15 лютого православні відзначають Стрітення Господнє.