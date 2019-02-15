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Православні сьогодні відзначають Стрітення Господнє

Православні сьогодні відзначають Стрітення Господнє

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні православні в усьому світі відзначать одне з найбільших свят лютого - Стрітення Господнє, передає УНН.

У деяких регіонах України це свято відоме ще за дохристиянськими назвами "зимобор" або "громовище". Цього дня, за народними віруваннями, зима з літом зустрічається й бореться.

Свято Стрітення вперше було встановлено церквою у Візантії після Ефеського собору 431 р. Тоді ж була сформована й відповідна іконографічна традиція. На іконах "Стрітення" зображали Марію з Ісусом-немовлям на руках та Йосифа з голубами, які на 40-й день після народження Спасителя принесли до Храму жертву очищення. Поряд також були зображені пророчиця Анна та праведний старець Сімеон, якому було пророчено, що він помре, лише побачивши, стрітивши Месію. Ця подія символізувала зустріч старого і нового заповітів, двох основних ідей стосовно природи Бога.

Освячена цього дня свічка називалася "стрітенською", "громницею", "громовою" і запалювалась у негоду для захисту оселі від блискавки й грому. Нею обкурювали оселю й худобу та давали в руки вмираючій людині, коли читали відхідну молитву. Стрітенською водою й замовляннями лікували пристріт, навроки. Окроплювали нею худобу, бджіл, тих, хто вирушав у далеку дорогу.

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