Православные сегодня отмечают Сретение Господне

В некоторых регионах Украины этот праздник известен еще по дохристианским названиям "зимобор" или "громовище". В этот день, по народным поверьям, зима с летом встречается и борется.

Праздник Сретения впервые был установлен церковью в Византии после Эфесского собора 431 г. Тогда же была сформирована и соответствующая иконографическая традиция. На иконах "Сретение" изображали Марию с Иисусом-младенцем на руках и Иосифа с голубями, которые на 40-й день после рождения Спасителя принесли в Храм жертву очищения. Рядом также были изображены пророчица Анна и праведный старец Симеон, которому было пророчено, что он умрет, только увидев, встретив Мессию. Это событие символизировало встречу старого и нового заветов, двух основных идей относительно природы Бога.

Освященная в этот день свеча называлась "сретенской", "громницей", "громовой" и зажигалась в непогоду для защиты дома от молнии и грома. Ею окуривали дом и скот и давали в руки умирающему человеку, когда читали отходную молитву. Сретенской водой и заговорами лечили сглаз, наговоры. Окропляли ею скот, пчел, тех, кто отправлялся в дальний путь.