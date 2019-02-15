Сретение в Украине будет без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Украине в пятницу, 15 февраля, ожидается погода без существенных осадков, переменная облачность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем на большей части территории страны будет колебаться в пределах от 2 до 6 градусов тепла. В восточных областях днем будет несколько холоднее - от 1 градуса мороза до 4 градусов выше нуля.
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.
Как сообщал УНН, 15 февраля православные отмечают Сретение Господне.