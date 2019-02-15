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Передвечірній Київ стоїть у заторах

Передвечірній Київ стоїть у заторах

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Станом на 16:40 в п’ятницю у столиці України спостерігається максимальний рівень заторів, особливо рух ускладнений у центральній частині міста. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зокрема, за даними сервісу, пробки зафіксовані на вулиці Хрещатик, Великій Житомирській, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Антоновича, Юрія Гагаріна, на Проспекті Перемоги, Бессарабському ринку, на бульварі Дружби Народів, проспекті Академіка Палладіна та Голосіївському на Парковій та на Великій Окружній дорозі.

Численні затори спостерігаються також по вулиці Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Кирилівській, Олександра Довженка та Вадима Гетьмана, а також на проспекті Повітрофлотському та Степана Бандери.

Крім того, повільно рухаються авто мостом Метро через ремонтні роботи, а також мостом Патона в обидва напрямки.

Раніше УНН повідомляв, зранку деяку вулиці Києва стояли у заторах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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