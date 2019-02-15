Передвечірній Київ стоїть у заторах

Зокрема, за даними сервісу, пробки зафіксовані на вулиці Хрещатик, Великій Житомирській, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Антоновича, Юрія Гагаріна, на Проспекті Перемоги, Бессарабському ринку, на бульварі Дружби Народів, проспекті Академіка Палладіна та Голосіївському на Парковій та на Великій Окружній дорозі.

Численні затори спостерігаються також по вулиці Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Кирилівській, Олександра Довженка та Вадима Гетьмана, а також на проспекті Повітрофлотському та Степана Бандери.

Крім того, повільно рухаються авто мостом Метро через ремонтні роботи, а також мостом Патона в обидва напрямки.

Раніше УНН повідомляв, зранку деяку вулиці Києва стояли у заторах.



